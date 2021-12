Heimat : Von Schatzssuchern, fleißigen Müllern und nassen Füßen

Morbach Die neue Hott Nr. 78 ist pünktlich vor Weihnachten erschienen. Das halbjährlich in Morbach erscheinende Heft zur Hunsrücker Geschichte und Gegenwart wird von der Ortsgruppe Morbach im Hunsrückverein und der Gemeinde Morbach herausgebracht.

Ein anderes naturnahes Hobby hat Peter Alt, der „Schatzsucher“ aus Horath. Er erzählt von seiner mehr oder weniger erfolgreichen Suche mit dem Metalldetektor auf abgeernteten Feldern. Im Landesmuseum in Trier ist sein wertvollster Fund zu bewundern, das „keltische Reitergrab von Wintrich“. Auch Wolfgang Fink (Bischofsdhron) war einem Geheimnis auf der Spur. Er wollte wissen, was es mit den Reliquien auf sich hat, die sich in der Kirche von Bischofsdhron befinden. Sie stehen alle in Beziehung zu Trier, darunter auch eine Zahnreliquie des Kirchenpatrons, Bischof Paulinus, aus dem vierten Jahrhundert.