Einzelhandel : Eine Meisterin im Umgang mit Kunden

Ingrid Eiserloh mit einem Datenerfassungsgerät vor der Fleischtheke des Geschäftes. Mit dabei ist Enkeltochter Rebekka Eiserloh. Foto: Christoph Strouvelle Foto: Christoph Strouvelle

Longkamp Die 80-Jährige Ingrid Eiserloh aus Longkamp steht seit 60 Jahren im Lebensmittelgeschäft ihrer Familie. Und das will sie auch weiterhin.

Nah und frisch Eiserloh ohne Seniorchefin Ingrid Eiserloh? Das ist für die Kunden des Longkamper Lebensmittelgeschäfts undenkbar. Denn die 80 Jahre alte Vollblutverkäuferin ist seit 60 Jahren dort tätig. Erst gemeinsam mit ihrem vor 13 Jahren verstorbenen Mann Erich, jetzt führt ihr Sohn André das Geschäft. „Wir können uns das Geschäft nicht ohne sie vorstellen“, sagt eine Longkamper Kundin, während Ingrid Eiserloh ihren Einkauf abkassiert.

Die 80-Jährige hat im Geschäft nach wie vor den Überblick, eilt von der Kasse direkt zur Bäckerei­theke, als sie dort eine Kundin sieht. „Möchten Sie ihr Brot geschnitten haben?“ Und der nächste Kunde, ein junger Mann, der Backwaren kaufen will, wird instruiert: „Hast du zu Hause keine Stofftasche? Die bringst du das nächste Mal mit, dann kann ich Papier sparen.“

Und schon ist Ingrid Eiserloh wieder auf dem Weg zurück zur Kasse, wo ein Kunde bezahlen möchte. Nicht ohne zwischendurch einen Jungen im Grundschulalter zu fragen, ob er nach den Ferien wieder in die Schule geht. „Der tägliche Umgang mit den Kunden, da ist sie Meister“, sagt ihr Sohn André Eiserloh. „Es gibt außer frisch Zugezogenen niemanden in Longkamp, der sie nicht kennt.“ Wobei seine Mutter auch nicht zurückschrecke, den ein oder anderen an der Kasse zu fragen, was er denn schon wieder für einen Unsinn angestellt hätte. „Es gibt junge Leute, die hören mehr auf sie als auf ihre Eltern“, sagt er.

Als Ingrid Eiserloh 1960 ins Geschäft einstieg, das ihre Schwiegereltern gegründet hatten, war das Ladenlokal in der Trarbacher Straße noch so groß wie ein Wohnzimmer, sagt Ingrid Eiserloh. Damals war das Geschäft auch sonntags für eine Stunde geöffnet, um die Longkamper mit frischen Lebensmitteln zu versorgen. „Die Leute hatten damals noch keine Kühlung.“ Ein zweites Geschäft in Kautenbach, das sie und ihr Mann vier Jahre lang betrieben, gaben sie nach der Geburt des dritten Kindes auf. 1980 erwarben sie das ehemalige Pfarrhaus und bauten es zum heutigen 200 Quadratmeter großen Ladenlokal um, das sie 1982 dort eröffneten. Früher sei es ein typischer Tante-Emma-Laden gewesen, in dem die Longkamper alles für ihren täglichen Bedarf erhielten, von Eisenwaren über Kleidung bis hin zu Porzellan. „Von allem ein bisschen“, sagt Ingrid Eiserloh. Doch die aufkommende Mobilität der Kunden und die zunehmende Zahl an Discountern haben nach und nach das Geschäft verändert. Heute finden die Kunden dort nahezu ausschließlich Lebensmittel. Das Highlight und wesentliche Säule des Geschäfts ist die Fleisch­theke mit der Auswahl an Produkten aus Wildfleisch aus eigener Herstellung. Geschäftsinhaber André Eiserloh ist nicht nur gelernter Metzger, sondern auch passionierter Jäger mit Jagdrevier in Graach. Und auch die Poststelle findet einen Platz im Geschäft. „Die Leute sind anders geworden“, sagt Ingrid Eiserloh. „Es ist für kleine Läden nicht einfach, sich zu halten.“

Ingrid Eiserloh arbeitet als eine von drei Teilzeitkräften gemeinsam mit ihrer Enkeltochter Rebekka als Vollzeitkraft bei ihrem Sohn. An Samstagen ist sie von 7 bis 12.30 Uhr, also während der gesamten Öffnungszeit, im Geschäft. Zum Abschluss hilft sie den übrigen Mitarbeitern, den Laden wieder in Schuss zu bringen: Maschinen sind sauber zu machen, die Brotabteilung von Krümeln zu befreien. „Irgendwo ist immer Arbeit. Was ich helfen kann, das helfe ich“, sagt sie. Und schreckt dabei auch nicht vor vermeintlichen Herausforderungen zurück: „Ich habe einen kleinen Computer“, sagt Ingrid Eiserloh und zeigt ein elektronisches Gerät vor, mit dem sie die Bestellungen anhand der Strichcodes auf den Etiketten am Regal erfasst. „Das kann man sich alles aneignen“, sagt sie.

In Kürze werden die Longkamper Ingrid Eiserloh für einige Tage vermissen. Ihr Sohn hat sie aus Anlass des 80. Geburtstages zu einem Kurzurlaub an der Nordsee eingeladen. Während ihres Berufslebens hat sie lediglich drei Mal Urlaub gemacht, hinzu kommen zwei Ausflüge mit dem Kirchenchor, sagt sie.