Nach Autobahn-Sanierung : Die A 1 schlägt hohe Wellen - LBM nimmt Stellung zu Kritik an Fahrbahn bei Wittlich (Video)

Wittlich/Salmtal Auf der Fahrbahn zwischen Wittlich und Salmtal holpert es. Nachdem der TV berichtete, erreichten ihn viele Kommentare und Zuschriften. Jetzt spricht der LBM.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zeigt sich auf Nachfrage mit dem Ergebnis der beauftragten Baufirma nicht zufrieden: „Hier sind in der Tat langwellige Unebenheiten zu vernehmen, die den Fahrkomfort beeinflussen und man bei neuen Strecken so nicht erwartet. Das Arbeitsergebnis ist im Finish auch für uns als Auftraggeber nicht befriedigend.“ Allerdings seien die Bauarbeiten insgesamt ordnungsgemäß abgelaufen. „Es sind uns keine Fehler in den Abläufen der Herstellung bekannt.“

Bei so einer Messung darf der Wert einer Hohllage von vier Millimetern auf dieser Messstrecke nicht überschritten werden. „Bis auf eine Stelle, die mittlerweile schon beseitigt ist, wurde der Grenzwert erstaunlicher Weise an keiner Stelle überschritten.“ Wie die Aussage des LBM zeigt, ist man auch bei der Behörde darüber erstaunt, dass trotz der spürbaren Wellen, die Toleranzwerte nicht überschritten wurden. Auf der anderen Seite sei dies für den LBM „eine ernüchternde Tatsache“. Denn zu weiteren Forderungen berechtige diese Feststellung nicht.

Doch was ist beim Bau konkret schief gelaufen? Eine mögliche Erklärung sieht der LBM in den heißen Tagen des vergangenen Jahres. Denn für den Einbau der Betonfahrbahn wird ein Draht längs parallel zur Achse gespannt. An diesem Draht tastet der Betonfertiger die Höhenlage der herzustellenden Fahrbahnplatte ab. Der Draht ist sehr stark gespannt und hat regelmäßige Fixierpunkte. Bei so heißen Temperaturen wie im vergangenen Jahr, seien in der Vergangenheit bei ähnlichen Bedingungen ebenfalls leichte Wellen innerhalb der Toleranzmaße festgestellt worden, sagt die Behörde.