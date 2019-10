Vor 20 Jahren : Die Angst vor dem Blackout und das Ende einer Ära

Bernkastel-Wittlich (iro) Was macht man, wenn nichts mehr geht: kein Strom, kein Telefon, keine Computer? Die Sorge treibt vor 20 Jahren wegen des anstehenden Jahrtausendwechsels auch die Wittlicher um.

Ende einer Ära Fast 28 Jahre hat Karl Denkel der Volkshochschule Morbach als pädagogischer Leiter vorgestanden. Das Amt legte er aus Altersgründen nieder: Bei der Verabschiedung ist der Senior 84 Jahre alt. Inzwischen ist der pensionierte Lehrer 104. In einer Feierstunde verabschiedet die Einheitsgemeinde Morbach, die Träger der Einrichtung ist, den Mann, der, so heißt es im Volksfreund, „sich in vielen Bereichen des politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebens Verdienste erworben hat“. Der damalige Morbacher Bürgermeister und heutige Landrat Gregor Eibes lobt bei einer Feierstunde dessen Engagement und seine „anspruchsvollen Zielvorstellungen“. Unvergessen ist Denkels maßgebliche Rolle bei der Gründung und Pflege der Partnerschaft zwischen der Gemeinde Morbach und der französischen Gemeinde Pont sur Yonne. In Morbach feiert er jüngst noch den 50. Geburtstag der „Jumelage“ mit.