Freizeit : Sichere Stromversorgung für Wohnmobile

Zeltingen-Rachtig Die Anschlüsse auf den Stellplätzen in Zeltingen-Rachtig werden von der Saison 2021 an verbessert.

Die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig will ihren Wohnmobilplatz ausbauen. Und zwar nicht in Hinsicht auf mehr Stellplätze, wobei dies laut Ortsbürgermeisterin Bianca Waters auch möglich wäre. Sondern der Komfort und die Stromsicherheit sollen für die Gäste verbessert werden. Und zwar in Bezug auf den Anschluss der Wohnmobile ans elektrische Netz. Jörg und Volker Beucher vom Ingenieurbüro Garth haben bei der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats zwei verschiedene Varianten vorgestellt. Grundsätzlich sollen je vier Wohnmobile auf dem Stellplatzplatz, der sich beiderseits der Brücke erstreckt und insgesamt 49 dieser rollenden Eigenheime aufnehmen kann, an jeweils einer Stelle ihre Fahrzeuge anschließen. Jeder Anschluss verfügt über 150 Kilowatt, was laut den Ingenieuren ausreichend ist, um bei Kälte ein Heizöfchen oder im Sommer ein Klimagerät in den Wohnmobilen zu betreiben. Hinzu kommen WLan-Sender an den Masten.