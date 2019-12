Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Die Arbeiten im Tunnel gehen weiter

Bei seiner Fertigstellung war noch nicht bekannt, dass der Burgbergtunnel eine Rettungsröhre braucht. Die wird jetzt mit viel Aufwand nachgerüstet. Foto: klaus kimmling

Bernkastel-Kues In Bernkastel-Kues sind Gerüchte im Umlauf, dass die Arbeiten am Burgbergtunnel nicht weitergehen. Das dementiert der Landesbetrieb Mobilität in Trier. Man sei im Zeitplan, heißt es.

Nach wie vor herrschen in Bernkastel-Kues Verkehrsprobleme, die durch notwendige Straßenbaumaßnahmen verursacht werden. Besserung ist nicht in Sicht, da ein Großprojekt, der Ausbau der Cusanusstraße, ohnehin noch bevorsteht.

Eine Dauerbaustelle ist der Burgbergtunnel, der nach einer Unterbrechung im Sommer nun wieder geschlossen ist, da eine Rettungsröhre noch fertig gestellt werden muss. Über die hoch frequentierten Sommermonate mit hohem Touristenaufkommen waren diese Schlussarbeiten extra auf den Winter verschoben worden.

Info Die Kostenexplosion Nach einer Kostensteigerung im Februar um rund 1,2 Millionen Euro auf insgesamt 8,0 Millionen Euro wurden im Herbst Mehrkosten von rund 1,25 Millionen Euro angekündigt. Grund dafür war die Verwechslung von Quadrat- und Kubikmetern in der Ausschreibung, die erst spät aufgefallen waren. Insgesamt soll das Projekt jetzt 9,25 Millionen Euro kosten

Das sorgt für Verdruss in der Bevölkerung und da wundert es nicht, dass sich ein Gerücht schnell herumspricht, das keineswegs zur Besserung der Laune beiträgt: Angeblich sei momentan Baupause heißt es, die beteiligten Firmen hätten Probleme und die Arbeiten würden nicht vorangehen und deshalb wäre der Tunnel noch länger gesperrt als geplant.

Der TV hat deshalb beim Landesbetrieb Mobilität in Trier nachgefragt, der für die Baustelle verantwortlich ist. „Die von Ihnen angeführten Gerüchte können von hier aus nicht bestätigt werden,“ sagt Fachgruppenleiter Klaus Wagner dazu.

Die Rohbauarbeiten am Rettungsstollen seien fertiggestellt und die Ausstattungsarbeiten seien sämtlich vergeben und derzeit in Ausführung. Die Arbeiten wurden demnach bisher planmäßig abgewickelt und liegen im Zeitplan.

Wagner hat eine Erklärung für diese Gerüchte: „Offensichtlich wird bei diesem Ablauf aber verkannt, dass keine großen Baugeräte mehr im Einsatz sind und die Ausstattungsarbeiten sich auf mehr oder weniger von außen nur beschränkt erkennbare handwerkliche Montage- und Installationsarbeiten beschränken.“

Die Arbeiten werden, so Wagner, nur an den Wochenenden (und das auch nur teilweise) und an den bevorstehenden Feiertagen unterbrochen. Während diesen Zeiten könne der Tunnel aber nicht für den Verkehr freigegeben werden, weil sämtliche Sicherheitseinrichtungen (Beleuchtung, Notruf, Brandmeldeanlage, Lüftung, Überwachung von Grenzwerten, Notstromversorgung und weitere Einrichtungen) saniert oder erneuert werden und der Tunnel dadurch nicht vorübergehend in Betrieb genommen werden könne.