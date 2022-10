Top 10 : Kunden haben abgestimmt: Bäckerei von der Mosel gehört zu den beliebtesten im Land

Lieser Das Gourmet-Magazin Falstaff hat die beste Bäckerei in den deutschen Bundesländern gesucht und aus den Stimmen der Leser eine Rangliste erstellt. Dabei schaffte es eine Bäckerei von der Mosel unter die Top Vier.

Zwei Wochen lang hat das Magazin Falstaff in allen Bundesländern Stimmen für die beliebtesten Bäckereien gesucht und seine Leser gebeten, ihre Stimme abzugeben – nun stehen die Publikumslieblinge fest: Als einzige Bäckerei aus der Region hat es dabei die Bäckerei Mertes aus Lieser (Landkreis Bernkastel-Wittlich) unter die zehn beliebtesten in Rheinland-Pfalz geschafft.

Vor drei Jahren hatte Mertes in seinem Geschäft in Lieser als erster Bäcker im Kreis jeden Abend die übriggebliebenen Backwaren gesammelt und verkaufte sie dann günstiger über eine Handy-App Too good to go (wir berichteten).