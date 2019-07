Konzert : The Beat Pack macht die Sause

Kröv (red) In der Musikreihe „SommerSause“ in der Kulturscheune Kröv ist am Donnerstag, 25. Juli, ab 18 Uhr die Band „The Beat Pack“ zu Gast. Das Kult-Trio bietet Songs von den wilden Fifties bis zu den Swinging Sixties.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken