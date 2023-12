Fotostrecke Balsiger Hof Online-Hofladen aus Longkamp geht an den Start: Von der Geburt des Tiers bis zum Verkauf des Fleischs alles in einer Hand (Fotos)

So stellt man sich idyllisches Landleben vor: Die Kühe und Rinder stehen draußen in der Sonne, kauen zufrieden auf ihrem Futter und kommen neugierig an den Zaun, wenn Besucher vorbeikommen. Einige Meter weiter ist ein geräumiger Stall, der zu zwei Seiten große, offene Tore hat. Dort sind in einer Box Jungtiere bei ihren Müttern und daneben weitere Rinder, die mit viel Platz am Fressen sind.