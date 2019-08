Benefiz : Fröhlich sein dank Happys Hilfe

Info

Der nächste TV-Bike-Tag ist am Sonntag, 4. August, in Kelberg in der Vulkaneifel. Start ist um 10 Uhr. Jeder kann aber selbst entscheiden, wie schnell er/sie unterwegs sein beziehungsweise wann er/sie auf die Strecke gehen will. Angeboten werden eine 25-Kilometer-Strecke mit etwa 550 Höhenmetern sowie eine 50-Kilometer-Strecke mit gut 1000 Höhenmetern. Um 10.30 Uhr wird ein kleiner Fahrtechnik-Kurs für Kinder mit anschließender geführter Tour über die Strecke für die Nachwuchs-Biker geboten. Um 12 Uhr gibt es Schrauber-Kurse mit Oli. Start und Ziel ist das große Outdoor-Areal vor der Hochkelberghalle mitten in Kelberg. Zur Erleichterung der Planung wird um Anmeldung gebeten unter

www.vulkan.bike/tag