Bildung : 43 neue Fachkräfte werden in die Berufswelt entlassen

Bernkastel-Kues Die Berufsschule Weinbau des DLR Mosel feiert mit ihren Absolventen auf Abstand.

Porten wandte sich noch einmal an die Schüler: „Durch eure erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen stehen euch nun alle Wege offen: Eine Weiterbildung als Techniker, Winzermeister, Kellermeister oder doch der Weg eines Studiums an einer Hochschule. In jedem Fall sind wir gespannt, was aus euch werden wird und wünschen euch Absolventen einen guten Start in das Berufsleben.“