Die ersten Fälle: Der erste Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus wurde offiziell am 10. März gemeldet. Keine zwei Wochen später musste der erste Patient stationär behandelt werden. Der erste offiziell genesene Infizierte aus dem Kreis wurde am 23. März 2020 registriert.

Die Inzidenzen: Am 15. Oktober 2020 überschritt die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises mit einem Wert von 38,9 erstmals die Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche. Drei Tage später sprang die Ampel erstmals auf rot. Als erster aller 24 Landkreise und zwölf kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz rutschte Bernkastel-Wittlich am 1. Dezember wieder unter einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50, es war das erste Mal seit 44 Tagen. Nur kurz später hatte Bernkastel-Wittlich mit 41,8 die landesweit niedrigste Inzidenz. Das war auch am 4. März der Fall, als der Sieben-Tage-Wert auf 9,8 fiel – was auch bundesweit absolute Spitze war.

Hotspots und solche, die keine wurden: Ausbrüche in mehreren Seniorenheimen in Wittlich und in Bernkastel-Kues, im Cusanus-Krankenhaus in Bernkastel-Kues und auf einem vor Piesport ankernden Flusskreuzer trieben die Zahlen beziehungsweise die Inzidenzen in die Höhe.Im Juli 2020 gab es wegen der Massenausbrüche in fleischverarbeitenden Betrieben in Deutschland Reihentests bei Simon-Fleisch in Wittlich. Das Ergebnis: zwei positive Tests unter knapp 600 Proben, also alles andere als ein Hotspot.

Impfungen: Das vorzeitige Impfen von Landrat Gregor Eibes und mehreren Kommunalpolitikern aus dem Kreis wurde im Februar und März diesen Jahres bekannt. Sie wurden mit übrig gebliebenen Impfdosen geimpft, obwohl sie nicht der Impfgruppe I angehören.