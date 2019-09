Stiftung : Wertvolles Wirken im Stillen

Bernkastel-Wittlich/Cochem Die Caritas-Stiftung Mosel-Eifel-Hunsrück besteht seit zehn Jahren. Aus diesem Anlass gab es eine Feier im Kulturzentrum Kapuzinerkloster in Cochem.

Menschen in besonderen Lebenslagen und Notsituationen – heute wie auch in der Zukunft – notwendige Hilfe bieten zu können, dies ist das Ziel der „Caritas-Stiftung Mosel-Eifel-Hunsrück“.

Zu ihrem zehnjährigen Bestehen hatte die Stiftung nach einem gemeinsamen Gottesdienst in der St. Martin Kirche in Cochem zu einer kleinen Feststunde in das Kulturzentrum Kapuzinerkloster eingeladen. Kuratoriumsvorsitzender Helmut Probst und Caritasdirektor Frank Zenzen begrüßten zahlreiche Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft.