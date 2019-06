Stadtrat Traben-Trarbach : Die CDU mischt wieder mit

Traben-Trarbach Im Stadtrat Traben-Trarbach stellen die Christdemokraten mit Erwin Haussmann den Ersten Beigeordneten. Er ist auch gleichzeitig Fraktionssprecher.

Die Kommunalwahl hat die Kräfteverhältnisse im Stadtrat Traben-Trarbach verschoben. Das hat sich am Montagabend auf der konstituierenden Sitzung im Bürgersaal Traben gezeigt, bei der die Beigeordneten gewählt wurden. Die CDU stellt nun mit Erwin Haussmann den Ersten Beigeordneten. Der altgediente Kommunalpolitiker, erzielte mit 20 Ja- und zwei Neinstimmen zudem das beste Ergebnis.

In der vorangegangenen Legislaturperiode war die CDU bei der Beigeordnetenwahl noch leer ausgegangen. SPD und FWG, die zusammen die Mehrheit der Ratssitze stellten, hatten die Posten unter sich ausgemacht. Seinerzeit wählte der Rat Hajo Weinmann (SPD) zum Ersten Beigeordneten, Kurt Haag (FWG) zum Zweiten Beigeordneten und Frank Mittelmann (SPD) zum Dritten Beigeordneten. Mittelmann gab aber aus dienstlichen Gründen Ende 2015 sein Amt ab, zur Nachfolgerin wählte der Rat Renate Braband (SPD).

Stadtbürgermeister Patrice Langer (SPD) erinnerte an die wichtigsten Projekte der vergangenen Legislaturperiode. Er nannte unter anderem die Erschließung des Neubaugebietes Königsberg, den Ausbau zahlreicher Straßen, die Sanierung der Grevenburg, die Neugestaltung des Kirchplatzes und die Niederlegung des Blockbereichs am Rathaus in Trarbach.