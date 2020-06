Wittlich Die CDU-Mitglieder­versammlung hat Dennis Junk als A-Kandidaten für die Landtagswahl im Wahlkreis 22 bestimmt. Stefanie Kohl setzte sich als Ersatzbewerberin gegen zwei Konkurrentinnen durch.

Junk kritisierte in seiner Rede, dass insbesondere die Bildungsministerin in Mainz ihren Kompass verloren habe. Junk: „Als Bürgermeister und Elternteil bin ich täglich mit diesen Problemen in der Corona-Krise konfrontiert: Es gibt keine Antworten und Konzepte zur Notbetreuung an den Kitas und in den Schulen.“ An Christi Himmfelfahrt hätte er in der Krise zwar in die Kneipen gehen können, aber nicht in die Kirche, weil diese immer noch wegen Corona geschlossen sei. Junk: „Das können wir uns nicht bieten lassen! Es fehlt die Verhältnismäßigkeit. Die Folgen eines zweiten Lockdowns sind nicht absehbar. Das muss verhindert werden!“