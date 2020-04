Corona : Leere Autos, leere Kassen

Wittlich/Bernkastel-Kues Die Corona-Krise verändert das Taxi-Gewerbe, glaubt Manuel Priwitzer. Die Betriebe im Kreis Bernkastel-Wittlich kämpfen ums Überleben.

Der Chef fährt 24-Stunden-Schichten. „Ich als Inhaber mache momentan Tag- und Nachtschichten“, erzählt Manuel Priwitzer. Die Belegschaft ist in Kurzarbeit. Priwitzer hält die Stellung in der Taxizentrale Mosel in Bernkastel-Kues. „Man schläft zwischendurch. Das geht natürlich an die Substanz“, sagt er nach einer Woche. Die Corona-Krise hat die Taxiunternehmen im Kreis Bernkastel-Wittlich voll erwischt.

„Aber nach Kilometern waren es von Kalenderwoche neun zu Kalenderwoche dreizehn 85 Prozent weniger“, sagt er. „Das Nachtgeschäft ist komplett weggebrochen, weil die Gastronomie zu hat“, erzählt Thomas Reitz, dessen Unternehmen Fahrzeuge in Bernkastel-Kues und Morbach stationiert hat. „Barfahrten sind kaum mehr da“, ergänzt Karavdic. Zwei Fahrten mit Wanderern, die auf dem Lieserpfad unterwegs waren, habe man in der vergangenen Woche gehabt. „Ich hoffe, dass das ein bisschen mehr wird.“ Praktisch einzige Einnahmequelle der Taxiunternehmen sind momentan Krankentransporte von Dialyse-, Strahlen- und Chemotherapiepatienten zu deren Therapie. In diesem Bereich haben die Krankenkassen in den vergangenen Jahren die Preise aber sehr gedrückt, bedauert Priwitzer. Immerhin: Diese Fahrten werden per Rechnung bezahlt, so dass das Infektionsrisiko übers Bargeld wegfällt. Zum gegenseitigen Schutz von Taxifahrern und Fahrgästen ist in den vergangenen Tagen in den meisten Autos ein Spuckschutz eingebaut worden. Es gibt zwar auch Speziallösungen, die sind laut Priwitzer aber momentan weder schnell verfügbar, noch vernünftig finanzierbar. Selbst die durchsichtige Plane, die bei ihm zwischen Vorder- und Rücksitzen eingezogen wurde, ist mittlerweile schwer zu bekommen. „Wir haben einen Spuckschutz aus Plexiglas gebaut“, erzählt Karavdic von der Eigenkonstruktion mit Materialien aus dem Baumarkt und freut sich, dass dieser ankommt: „Die Leute finden das gut.“