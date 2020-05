Kostenpflichtiger Inhalt: Morbacher warten auf Sonderausstellung im Archäologiepark : Die geheimnisvolle Herrin der Ringe

Die Grabstätte der Dame von Schengen wirft für die Archäologen viele Fragen auf. Das Foto zeigt eine Rekonstruktion. Foto: F. Meiers, CNRA Luxembourg/Fabienne Meiers

Morbach-Wederath Viele Rätsel ranken sich um eine Keltin, die vor 2500 Jahren in den Auen der Obermosel bestattet wurde – mit prächtigem Schmuck in Luxemburg. Für die Hunsrücker stellt sich zunächst eine wichtige Frage: Wann kommt die „Dame von Schengen“ in den Archäologiepark?

Kommt sie, kommt sie nicht? Das Warten der Freunde antiker Funde hat im Hunsrück bald ein Ende: Der Archäologiepark Belginum öffnet voraussichtlich am 20. Mai wieder seine Pforten. Mit erwarteten Einschränkungen: Gruppenführungen und museumspädagogische Aktivitäten mit mehr als zwei Personen werden derzeit nicht angeboten.

Und auch mit unerwarteten: Denn die bereits für März angekündigte Sonderausstellung „Die Dame von Schengen – La Princesse de Schengen“ ist von den noch immer wegen COVID-19 bestehenden geltenden Reisebeschränkungen betroffen und noch nicht vor Ort. Auf den ersten Blick unverständlich: Denn die hochrangige Keltin ist seit rund 2500 Jahren tot und kann sich mit dem Virus weder anstecken, noch ihn weiterverbreiten.

Info Grabungsstätte und Ausstellungsort Der Archäologiepark Belginum ist ein an historischer Stätte erbautes Museum, das die Ergebnisse jahrzehntelanger archäologischer Ausgrabungen in Wederath präsentiert. Die ehemals keltisch-römische Siedlung ist eine für Mitteleuropa einzigartige Fundstelle. Die von rund 400 vor bis rund 400 nach Christus bewohnte Siedlung lag an einer historischen Fernstraße von Trier nach Mainz. Aus dem wenige Hundert Meter entfernten Gräberfeld lieferten mehr als 2500 Grabstätten wertvolle Erkenntnisse über das Leben der Menschen in jener Zeit. Quelle: Gemeinde Morbach

Aber: Die Ausstellung, die sich mit dem außergewöhnlichen Grab der Unbekannten befasst, ist üblicherweise im Biodiversum in Schengen-Remerschen in Luxemburg zu sehen. Und die Mitarbeiter des Centre National de Recherche Archéologique (CNRA) in Bertrange, ebenfalls Luxemburg, die die Exponate selbst in den Hunsrück bringen möchten, bekämen bislang keine Dienstreise nach Deutschland gestattet. So schildert es Dr. Rosemarie Cordie, Leiterin des Archäologieparks. Mit der Sonderausstellung des CNRA und der Administraiton de la Nature et des Forets (ANF) setzt das archäologische Museum im Hunsrück die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern fort.

Es ist schon ein Treppenwitz der Geschichte, dass Überbleibsel des Grabes der anonymen, rund 1,50 Meter großen Frau vor 25 Jahren just auf dem Areal des symbolträchtigen heutigen Grenzortes Schengen gefunden wurde. Dem Ort, in dem vor 35 Jahren Vertreter von fünf EU-Mitgliedsstaaten auf einem Schiff das Schengener Abkommen unterzeichneten, das unter anderem den Abbau von Krontrollen an den gemeinsamen Grenzen und die Einführung des freien Personen- und Warenverkehrs vorsieht. Und genau diese Ausstellungsgegenstände können in der Corona-Krise bis dato die deutsch-luxemburgische Grenze nicht überwinden.

Nicht nur die Vorgeschichte, sondern auch die Grabstätte der Dame von Schengen, die rund 500 Jahre vor Christus in den Auen der Obermosel bei Schengen bestattet wurde, ist eine besondere. In dem Grab der jungen Frau gefunden wurden auch Überbleibsel von prächtigem und damit wertvollem Schmuck. Außergewöhnlich ist laut Ausstellungskatalog schon die Menge des Pretiosen: Es sind insgesamt 22 Einzelteile. Die Unbekannte trug an jedem Unterarm einen Satz von sieben Armringen aus Bronze. Und zwei Halsringe, einer aus Bronze gegossen, der zweite aus Eisen geschmiedet mit einem körbchenartigen Anhänger aus Bronze. Zu beiden Seiten des Kopfes schmückten sie von den Schläfen auffällige feingerippte Ringe. Dazu gehört ein „in dieser Region äußerst ungewöhnliches, dreieckiges, verziertes Bronzeblech“, wie es im Ausstellungskatalog heißt.

Das Zierblech ist nur im Mittelrhein-Gebiet, der östlichen Hunsrück-Eifel-Kultur bekannt. Bislang als Unikat gilt ein aus mehreren Ösen zusammengesetzter Oberarmring. Bei den Halsringen gebe es Parallelen zu Schmuckstücken aus dem südöstlichen Bereich des heutigen Baden-Württembergs. Zwei Fibeln, die als Gewandverschlüsse verwendet wurden und und deren Augen mit Korallen ausgelegt waren, sind laut Cordie „ganz, ganz ungewöhnlich“. Ähnliche Exemplare seien vor allem im oberitalischen Raum zu finden.

So viele Schmuckstücke aus verschiedenen Regionen, das wirft für die Archäologen Fragen auf? Wer war diese offenbar begüterte Frau? Eine Einheimische oder eine Zugezogene? Hat sie in eine begüterte Familie eingeheiratet? Oder war sie von hoher Herkunft? Und wie kam sie zu dem Schmuck aus den verschiedensten Regionen?

Auch wenn weder Cordie noch ihre luxemburgischen Kollegen dieses Fragen beantworten können, für die Morbacher Museumschefin steht eines fest: „Sie war die erste Westeuropäerin.“ Mit ihrer Geschichte habe sie Europa im Kleinen vorweggenommen.

An jedem Unterarm trug die unbekannte Mittzwanzigerin sieben Armringe aus Bronze. Foto: C. Weber, CNRA Luxembourg