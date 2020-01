Meinung : Die Debatte muss sachlicher werden!

In der überhitzten Klimadebatte sind gerade die Landwirte eine beliebte Zielscheibe von Umweltverbänden, die als NGOs gelten. Es ist absurd, von Landwirten zu fordern CO2-neutral zu sein, weil bei der Nahrungserzeugung nun einmal CO2 anfällt, das letztlich ja auch wieder in der Natur gebunden wird.

Klimaschutz wird schon seit Jahrzehnten in der Land- und Forstwirtschaft betrieben und gilt dort gewiss nicht als Modeerscheinung, nur weil eine 16-Jährige vor der UNO Wutreden hält. Es ist wichtig, die Debatte zu versachlichen und zu prüfen, was in puncto Klimaschutz machbar ist und was nicht. Erst dann kann ein Konsens erzielt werden, den alle mittragen können.