Kinder : Salmtal schafft Platz für Kinder

Salmtal Die dritte Erweiterung der Kita Salmtal soll Mitte 2020 fertig sein. Knapp 40 Kinder werden dann betreut.

Ein Besuch in der prosperierendsten und größten Gemeinde der VG Wittlich-Land: In der 2400-Einwohner-Gemeinde Salmtal, wo innerhalb der vergangenen Jahre zwei Neubaugebiete ausgewiesen und aktuell ein weiteres in der Planung steckt, platzt mal wieder die Kindertagesstätte aus allen Nähten. Deshalb erkannte die Ortsgemeinde den Handlungsbedarf und nun wird bereits fleißig gebaut. Der TV hat sich auf der Baustelle umgeschaut: „Das Dach ist bis zum Jahresende dicht“, erklärt Architektin Eva-Christiane Hamm dem Ortsbürgermeister Markus Peter Meyer während eines Besichtigungstermins mit Kindergartenleiter Sebastian Fett. Gemeinsam sehen sie sich den Anbau an der Kita Salmtal an, der Woche für Woche wächst. Das Holzständerwerk steht bereits, und im Januar sollen die Fenster eingebaut werden. Es ist der dritte Anbau an den Kindergarten, der im Jahr 1977 errichtet worden ist. Aktuell gehen 107 Kinder in fünf Regel- und eine provisorische Gruppe. Mit dem Anbau können 145 Kinder die Kita besuchen und dort auch essen. Im Anbau wird es eine neue Mensa mit Küche geben, wo frisch gekocht und gegessen wird. Aktuell wird auch in der Kita gekocht, aber die Küche ist nur über Stufen zu erreichen und die Speisen werden zu allen Gruppenräumen gebracht, wo dann gegessen wird. „Von den Abläufen her, wird es in Zukunft deutlich einfacher sein“, erklärt Sebastian Fett. Und: „Aktuell ist es sehr aufwendig, wenn das Essen auf Servierwagen durch den ganzen Kindergarten gefahren und das Geschirr wieder eingesammelt wird. In den Gruppen muss umgeräumt werden. Wenn in der Mensa mal was daneben geht oder umfällt, ist nur ein Raum betroffen und nicht wie jetzt mehrere.“ Eineinhalb Stunden wird die Mensa fürs Mittagessen geöffnet sein. Hinzu kommen zwei Gruppenräume, ein Schlafraum, Toiletten und ein Personalraum. Im bestehenden Gebäude werden Räume umgenutzt werden. Das pädagogische Konzept der Kita wird sich mit dem Anbau nicht ändern. Es wird dort offen mit Stammgruppen gearbeitet.