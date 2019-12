Finanzen : In Feuerwehren und Grundschulen wird investiert

Bernkastel-Kues Bürgermeister Ulf Hangert hat erste Eckdaten bekanntgegeben, nach denen der VG-Haushalt 2020 aufgestellt wird.

Im Dezember stehen in zahlreichen Kommunen Haushaltsberatungen an. So auch in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Zwar ist die Sitzung es Verbandsgemeinderates, in dem der Haushalt voraussichtlich beraten wird, erst für den 18. Dezember angesetzt.