Immobilien : Geheimnis um Wittlicher Filetstück

Wittlich (cmo) Der Rückbau der ehemaligen Total-Tankstelle in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich ist vollbracht. Die Tankstelle hatte Ende des vergangenen Jahres geschlossen, weil der Mietvertrag auslief (unsere Zeitung berichtete).

Was passiert nun mit dem Filetstück nahe der Autobahn-Anschlusstelle Wittlich-Mitte? Das hat der TV den Grundstückseigentümer, die Hess GbR in Trier, gefragt. Doch leider möchte die Geschäftsführung „zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage zu der Verwendung oder zukünftigen Nutzung des Grundstückes treffen“. Was auf dem frisch planierten Grundstück entstehen könnte, bleibt damit weiterhin ein Geheimnis.