So eine wie sie gibt es nicht noch einmal : Alice verlässt das Wunderland

Alice Klamandt verlässt in wenigen Tagen ihren kleinen Laden, der für viele Menschen Kult ist. Fürs Foto hat sie für einen Moment den Mund-Nasenschutz abgelegt. Foto: TV/Clemens Beckmann

Bernkastel-Kues In Bernkastel-Kues endet eine Ära. Alice Klamandt geht nach 45 Jahren in den Ruhestand. Zahllose Menschen hat sie mit Schreibwaren, Zeitungen und Zeitschriften versorgt. Die Kunden trauern ihr jetzt schon nach.



Wohin lenken die Menschen in Bernkastel-Kues ihre Schritte zum Einkaufen oder Genießen? Zum Beispiel zu Hees, Kronser, Eberle, Hansen, Krämer, Kümmel, Schmitgen. Alteingesessene Geschäfte, die sich über Nachnamen definieren. Klamandt gehört nicht dazu. Dieses Geschäft ist über den Vornamen der Inhaberin bekannt: Alice. Seit 45 Jahren betreibt sie einen Schreibwarenladen am Brückenkopf im Stadtteil Kues. Am Samstag, 18. Juli, endet die Ära. Alice geht in den Ruhestand.

Mit 19 Jahren, im August 1975, hat sie den Laden von ihrer Lehrherrin übernommen. Die habe sie gefragt, ob sie das wolle. Und sie habe schnell ja gesagt.

Einmal ist die Einzelhandelskauffrau während dieser Zeit in dem großen Gebäudekomplex umgezogen. 2013 war das. Da verkleinerte sie sich auf eine Verkaufsfläche von 45 Quadratmetern. Jeder Wirtschaftsexperte würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und den baldigen Konkurs vorhersagen.

Doch Alice hat treue Kunden. 1975 kamen viele davon gerade in die Schule. Heute sind sie Eltern oder Großeltern. Und von der Sorte gibt es viele –sehr viele. „Das ist ein Mehrgenerationenhaus“, sagt Viktor Hees, Chef des gleichnamigen Modehauses und ehrenamtlicher Vorsitzender der Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues.

„Bring noch einen Geschenkgutschein von der Alice mit.“ „Frag mal die Alice. Die hat das bestimmt.“ „Die Alice kennt das.“ Unzählige Leute, große und kleine, sind mit solchen Worten in das Geschäft geschickt worden, das wegen der Enge immer etwas unaufgeräumt wirkt.

An ihrer ersten Wirkungsstätte hatte Alice auch noch ein großes Spielzeugsortiment. „Es konnte passieren, dass Eltern anriefen und fragten, ob ihre Kinder noch da sind“, berichtet die 63-Jährige. Die Kleinen hatten beim Stöbern die Zeit vergessen. „Manche Eltern riefen auch beim Vermieter an, weil sie meinen Nachnamen nicht kannten“, ergänzt sie. Sie ist und bleibt Alice. „Alle nennen mich so“, sagt sie.

Die Herrin über Bleistifte, Radiergummis, Füller, Kugelschreiber und Hefte hat Schulkinder ohne Ende ausgestattet. Kindergärten hat sie Sammelmappen für den Schulanfang geschenkt. Gleichzeitig hat sie Stammkunden die Illustrierten nach Hause gebracht, wenn denen im Alter der Weg zu mühsam wurde. Auch wenige Wochen vor dem Ruhestand nimmt sie noch Bestellungen entgegen. Die Kunden wissen, dass sie sich auf Alice verlassen können.

„Sie hat einfach alles“, sagt Sabrina Palomba. „Und sie besorgt alles. Sie ist eine Institution“, ergänzt Sabine Knieps, seit Jahrzehnten Kundin. „Man kommt rein, kann etwas nicht finden, fragt und hat es nach wenigen Sekunden“, berichtet Marie-Luise Stein. Alice finde mit einem Griff das Gesuchte. „Ich muss zuhause schauen, dass ich alles habe“, sagt Stein in dem Wissen um ihren baldigen Rückzug.

Auch in den sozialen Medien gibt es Reaktionen. „Sehr schade, wenn es Alices Wunderladen nicht mehr gibt“, schreibt Gerhard Kluth in Anlehnung an das Kinderbuch „Alice im Wunderland“. „Ein Stück Kindheit weniger… bei Alice gab es einfach alles“, sagt Sonja Adams-Hansen. „Ein Kultladen. Immer wenn ich bei Dir war habe ich gedacht: Da willste nie Inventur machen“, schreibt Hermann Lewen.

Alice könnte auch noch viel erzählen. Beispielsweise von den vier Hunden, die sie nacheinander jeden Tag in den Laden begleiteten und auch bei den Kunden immer Thema waren. Oder darüber, dass immer mal wieder Leute nach einem Kamm, einer Schere oder Klopapier fragten. Oft wies sie Touristen den Weg zur Post zum Marktplatz oder einem Fahrradverleih. Gerne erinnert sie sich an die Zeit, als sie in ihrem ersten Laden auch Souvenirs verkaufte, die besonders bei Amerikanern beliebt waren.

Vor zwei Jahren ist ihr Mann gestorben. Die Frau aus Lieser hat einen neuen Partner an ihrer Seite. Mit dem wolle sie nun auch Zeit genießen.

Leicht falle ihr der Abschied nicht. Deshalb werde sie auch nach ihrem letzten Tag im Laden zehn Tage wegfahren. Der Laden wird wohl weiter geführt: mit Zeitungen und Zeitschriften, Zigaretten, Lotto-Annahme, Versandservice, Getränken und Süßigkeiten – ihres Wissens aber ohne Schreibwaren.