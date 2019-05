TV-Serie : Die Eisernen Weinkarten zeigen den Weg

Traben-Trarbach/Longkamp Bei der aktuellen Landmarke geht es um einen Wanderknotenpunkt, von dem aus man nach Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach, Zeltingen-Rachtig, Graach und Longkamp wandern kann. Bald gibt es ihn zweimal.

Momentan hat sie ihren Platz geschützt auf Gemeindegelände: die Eiserne Weinkarte. Etwas Rost hat sie angesetzt, und ihre bunten Farben sind ausgeblichen. Aber der Wegweiser, der nach Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues, Longkamp, Graach und Zeltingen zeigt, soll wiederaufgearbeitet werden und an seinen alten Platz kommen. Der ist an einem Knotenpunkt über dem Flusstal der Mosel. Gerhard Zimmer, Ortsbürgermeister von Graach, der selbst Schlosser gelernt hat, erklärt: „Das ist handwerklich sehr schön gemacht. Die Schilder sind noch genietet und die Buchstaben ausgestanzt.“

2013 musste das Schild mit den verschnörkelten Buchstaben weichen, wegen des Baus der B 50 neu. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat dann eine neue Eiserne Weinkarte machen lassen. Während die alte, wie ein klassischer Wegweiser aussieht – mit einem Stab in der Mitte und einzelnen Pfeilschildern mit den Ortsnamen – ist die neue Weinkarte eine Tafel aus Cortenstahl, auf der alle Weinbauorte entlang der Moselschleife zwischen Lieser und Traben-Trarbach eingestanzt sind. Dazu sind einige Weinlagen markiert, wie der Ürziger Würzgarten, das Graacher Himmelreich oder das Kröver Paradies. Wer genau hinschaut kann eine Besonderheit entdecken. Beim Zeltinger Himmelreich ist ein Buchstabendreher drin, ein „e“ ist vertauscht, so dass es Zeltinger Himmlereich auf der neuen Weinkarte heißt. Da beide Weinkarten sehr gut aussehen und verschiedene Infos haben, sollen sie, wenn die B50 neu fertig ist, beide am Knotenpunkt stehen.