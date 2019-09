Charity : Die Enten sind wieder los bei der Wittlicher Automobilausstellung

Wittlich Bei der Automobilausstellung stehen neben dem Entenrennen auch zwei Genussmärkte und ein verkaufsoffener Sonntag an.

Der Startschuss unter dem Motto „Auf die Ente, fertig los!“ erfolgt im Rahmenprogramm der Wittlicher Automobilausstellung am Samstag (14. September) um 13 Uhr wieder an der Lieserbrücke bei der Brückenmühle. „Wir hoffen, dass die Lieser genug Wasser hat“, sagt Claudia Jacoby, die Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing Wittlich, dem Veranstalter des Entenrennens.

Im Vorjahr fieberten Hunderte Menschen an den Lieserterrassen mit, welche Ente wohl als Erste ins Ziel kommt. Dieses Jahr werden die Besucher – und natürlich schon die, die eine Ente „erworben“ haben – eine Neuerung sehen: Denn im Gegensatz zu den gelben Quietsche-Entchen aus dem Vorjahr sind die Teilnehmer des 2019er Entenrennens rot – was auch an der Farbe des Sponsors liegt: der Firma Streif Haus aus Prüm, die in der Wittlicher Feldstraße eine Filiale hat. „Wir waren sofort von der Idee begeistert“, sagt Guido Birk, der Streifhaus-Vertreter in Wittlich. „Eigentlich wollten wir Streif Haus nur von einer Mitgliedschaft im Verein Stadtmarketing Wittlich überzeugen, und als Guido Birk dann vom Entenrennen hörte, war er gleich Feuer und Flamme“, sagt Jacoby.