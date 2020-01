Kostenpflichtiger Inhalt: Geschichte : Mit der Kraftpost über die Dörfer

Zwei Reichspost-Omnibusse halten gegen Mitte der 1920er-Jahre vor dem Postamt Manderscheid. Foto: TV/Hans-Jürgen Neuhaus

Wittlich/Bitburg/Trier Vor 100 Jahren wurde zwischen Cochem und Lutzerath die erste staatliche Kraftfahrlinie der Eifelregion ins Leben gerufen. Der einstige Postreisedienst blieb bis ins Jahr 1983 bestehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Philipps

Die Anfänge des regionalen Motorpostverkehrs reichen zurück bis in die Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Damals wurden im Auftrag der Deutschen Reichspost erstmals privat betriebene Kraftomnibusse auf früheren Postkutschlinien der Eifel zum Einsatz gebracht. Während der Wirren des „Großen Krieges“ von 1914/1918 mussten diese Postautoverbindungen jedoch sukzessive eingestellt werden. Bereits kurz nach Kriegsende ergriff die Deutsche Reichspost umfangreiche Maßnahmen zur Reaktivierung und Erweiterung der stillgelegten Kraftfahrlinien.

Dabei sollten von nun an durchweg staatseigene Postautomobile anstelle privater Motorbusse zum Einsatz kommen. Der für die Organisation des Kraftfahrwesens der Oberpostdirektion Trier zuständige Postrat Hermann Stahl äußerte sich seinerzeit bezüglich des Neuaufbaus des regionalen Omnibusnetzes: „(…) Von vornherein bestand kein Zweifel, daß für die Errichtung von Kraftposten in erster Linie die Gegenden zu berücksichtigen seien, die auf weite Entfernungen noch der Eisenbahn entbehren, demgemäß kamen hier im Westen versuchsweise die Oberpostdirektionsbezirke Trier und Coblenz in Betracht, die im Eifel- und Hunsrückgebiet noch große Lücken im Eisenbahnnetz aufweisen.

Extra Eine geschichtsträchtige Poststation Bereits seit dem Jahr 1726 verfügte die Eifelgemeinde Lutzerath über eine Station der historischen Postkutschlinie Trier-Koblenz. Dort hielten sich einst große Persönlichkeiten auf ihrer Reise durch die Region auf. Zu diesen gehörten der russische Großfürst Nicolaus Pawlowitsch, der preußische König Wilhelm von Hohenzollern sowie der Herzog von Aremberg. Im 20. Jahrhundert war Lutzerath an die Kraftpoststrecken Cochem-Ulmen-Adenau und Mayen-Kaisers­esch-Wittlich angeschlossen.

Die Vorarbeiten für die Aufnahme des Kraftpostverkehrs in diesen Bezirken waren schon im Laufe des Sommers 1919 mit großer Beschleunigung erledigt worden (…).“ Jedoch verzögerte sich die geplante Aufnahme des Verkehrs aufgrund größerer Probleme, die insbesondere durch politische Unruhen, Streiks und Verkehrsstörungen hervorgerufen wurden. Daher konnten die von der Reichspost georderten Kraftfahrzeuge erst nach monatelanger Verspätung fertiggestellt und genutzt werden.

Den Neuanfang des Kraftpostverkehrs in der Eifel markierte die am 6. Januar 1920 erfolgte Eröffnung der Omnibuslinie Cochem-Lutzerath. Noch im selben Jahr wurden neun weitere Kraftwagen-Personenposten in der Region eingerichtet. Dazu gehörten die Kurse Bullay-Bad Bertrich, Neuerburg-Bitburg, Bollendorf-Irrel, Wittlich-Kyllburg und Manderscheid-Pantenburg (Bahnhof). Gegen Mitte der 1920er-Jahre betrug die Gesamtlänge des mehr als 30 Linien umfassenden Kraftpostnetzes der Eifel über 600 Streckenkilometer. Neben dem regulären Linienverkehr führte die Reichspost seit jener Zeit auch Sonder- und Ausflugsfahrten mit speziellen Aussichtsomnibussen durch.

Der im Jahre 1939 ausgebrochene Zweite Weltkrieg brachte jedoch bald größere Beschränkungen und Ausfälle des Omnibusverkehrs mit sich. So kam der gesamte Kraftpostbetrieb in Deutschland gegen Kriegsende weitgehend zum Erliegen. Doch schon in der frühen Nachkriegszeit nahm die Deutsche (Bundes)-Post den Personenverkehr auf zahlreichen Strecken wieder auf. Auch in der Stadt Bitburg konnte bereits am 1. Oktober 1945 ein erneuter Fahrbetrieb von der Post gestartet werden.

In der aufstrebenden Wirtschaftswunderzeit erreichte der regionale Linienverkehr der Deutschen Bundespost um 1955 erneut einen Höhepunkt. Damals waren in der Eifel mehr als 300 posteigene Omnibusse regelmäßig im Einsatz. An Werktagen verkehrten alleine in Bitburg etwa 150 Kraftpost-Fahrzeuge. Diese verbanden die Eifelstadt unter anderem mit den Fahrzielen Trier und Wittlich. Darüber hinaus wurde im Jahre 1951 eine 170 Kilometer lange Fernkraftpostlinie zwischen Trier und Aachen eingerichtet. Die sogenannte „Eifel-Schnellpost“ konnte mit vier Stunden Fahrzeit die Reisedauer der Bahn auf der entsprechenden Schienenstrecke deutlich unterbieten.

Seit den 1950er-Jahren beteiligte sich die ehemalige Deutsche Bundesbahn (DB) ihrerseits mit Kraftomnibussen am regionalen Überlandverkehr. Die in Konkurrenz zu den Kraftpostkursen stehenden Bahnbus-Linien dienten zum einen als Ersatz für stillgelegte Schienenstrecken und zum anderen als kostengünstigere Ergänzung des Eisenbahnnetzes. Am 1. Januar 1970 wurden die beiden konkurrierenden Kraftverkehrsbetriebe der DB und Deutschen Bundespost in der sogenannten Omnibus-Verkehrsgemeinschaft Bahn-Post vereinigt.

Ein Postkraftfahrer der Linie Wittlich-Lutzerath-Kaisersesch-Mayen steht um 1950 vor seinem Omnibus bereit. Foto: TV/Foto: Ossi Steinmetz