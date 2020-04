Info

(dpa) In der ersten Märzwoche stieg die Zahl der bestätigten Infizierten um 1000 Prozent, also um das Elffache, auf 22. In der zweiten Woche schnellte die Zahl um 1236 Prozent nach oben, auf 297. In der dritten Woche waren es dann 333 Prozent auf 1285. In der vierten Woche bis zum 30. März sank die Steigerungsrate auf 109 Prozent.

Aber noch scheint die Entwicklung nicht ganz stabil zu sein: Am vergangenen Montag betrug die tägliche Steigerung 5,5 Prozent, am Dienstag 5,7 und am Mittwoch 6,9 Prozent – auf inzwischen mehr als 3000 Infizierte. Eine Woche zuvor lag der tägliche Anstieg aber noch im zweistelligen Bereich.

Das Robert-Koch-Institut gab an, dass am Montag, 6. April, Stand 8.05 Uhr, 3882 Rheinland-Pfälzer offiziell mit dem Coronavirus infiziert waren, das seien 219 mehr als am Vortag.

Die Zahl entspreche 95 Fällen pro 100 000 Einwohner.