Weinbau : Die Federweißer-Saison beginnt auch an der Mosel: Den Vollerntern geht die Arbeit nicht aus

Der Mann an der Kelter: Günter Meierer keltert den ersten Federweißen des Jahres 2022. Mit Qualität und Ertrag ist er zufrieden. Foto: TV/Clemens Beckmann

Osann-Monzel An der Mosel hat die Federweißenlese begonnen – traditionell im Weingut Meierer in Osann-Monzel. Etwa 60.000 Flaschen des prickelnden und schon alkoholhaltigen Getränks werden von dort auf den Markt kommen.

Für die Winzerinnen und Winzer in der Region beginnt in wenigen Wochen die wichtigste Zeit des Jahres: der Herbst. Sie ernten dann das, wofür sie sich das ganz Jahr plagen. Bei einem Winzer laufen die Maschinen und die Kelter aber bereits jetzt: Günter Meierer aus Osann-Monzel hat noch früher als sonst mit der Lese der Trauben begonnen, die in den nächsten Tagen als Federweißer auf den Markt kommen. Er gibt damit traditionell den Startschuss für die Weinlese.

Das wird keine Nebenbeschäftigung für ein paar Tage werden. Der Ertrag von fünf Hektar seiner doppelt so großen Rebfläche wird für die Produktion des prickelnden und bereits alkoholischen Getränks verwendet, das gerne zum Zwiebel- oder Flammkuchen gereicht wird, aber auch im Alleingang sehr gefragt ist, wobei seine Wirkung nicht unterschätzt werden sollte. Es kann den Darm sehr schnell reinigen.

Fünf Hektar bringen durchschnittlich 60.000 Flaschen. Sollte die Nachfrage größer sein, kann Meierer Trauben anderer Betriebe zukaufen. Er erntet sie sowieso, denn er verfügt über vier knallrote Vollernter, die natürlich auch bei der Haupternte eingesetzt werden. Denn Meierer ist auch Lohnunternehmer.

Anfang der 1990er Jahre begann er nach einer Anfrage eines Händlers mit dem Federweißen. Gelesen wurden die Trauben per Hand. „800 Flaschen gab es damals insgesamt“, sagt Meierer. Und: „Heute ärgert es mich, wenn wir keine 800 Flaschen am Tag verkaufen.“ Ein Jahr später kaufte er für 285.000 Mark den ersten Vollernter, ein Jahr später gesellte sich ein gebrauchter für 150.000 Euro dazu.

Jahr für Jahr wurden dieser Geschäftszweig und der Fuhrpark größer. Vier Vollernter, von der Firma Ero in Simmern gebaut, stehen in der Halle. „Heute kosten sie pro Stück 330.000 Euro“, erzählt der Unternehmer. Nächstes Jahr soll wieder ein Modell ersetzt werden.

2200 Quadratmeter misst der Weinberg, den Matthias Reinert zum Start der Lese mit dem Vollernter von den Trauben der Sorte Solaris befreit. Etwa eine halbe Stunde braucht er dafür, acht bis zehn Handleser wären damit einen halben Tag beschäftigt. Der Mann hat Erfahrung, ist von Anfang an so etwas wie der Cheffahrer. Er nimmt Urlaub, um eine der Maschinen zu fahren. „Mir macht es Spaß mit dieser Technik zu arbeiten“, berichtet er.

Weinbautechniker Matthias Poss ist fest bei Günter Meierer angestellt. „Qualität und Ertrag sind gut“, sagen beide als der erste Erntewagen der Lese 2022 voll ist. Die Trauben sind gesund, das Blattwerk dicht und grün. Nur auf dem Boden drumherum sind die Auswirkungen der anhaltenden Trockenheit zu sehen. Deshalb kann Günter Meierer auch noch nicht sagen, wie sich die Federweißensaison entwickeln wird. Immerhin: Als der erste natürlich noch alkoholfreie Saft aus der Kelter läuft und er einen ersten Schluck genommen hat, sagt der 66-Jährige zufrieden: „Der ist gut.“ Mittlerweile gären bereits mehrere Tausend Liter und sollen bereits am Dienstag abgefüllt werden.

Die wichtigsten Abnehmer sind vor allem viele Edeka-Supermärkte in der Region und Gastronomiebetriebe. „90 Prozent dieser Ernte werden in einem Umkreis von 50 Kilometern angeboten“, erzählt er. Natürlich gibt es auch einen Ab-Hof-Verkauf.

Federweißer ist für ihn ein wichtiges Standbein und kein Geschäft für ein paar Wochen. „Ich garantiere den Abnehmern Nachlieferungen bis zum 1. November. Möglich machen dies spezielle Tanks, in denen der alkoholisierte Saft bei 2,5 Grad lange frisch bleibt.

Meierer hat viele Höhen erlebt, nach eigenen Angaben anfangs auch viel Lehrgeld bezahlt. Er ist von der besonderen Qualität seines Erzeugnisses überzeugt. Was wird aber in einem Jahr passieren, in dem viele Menschen durch explosionsartig steigende Lebenshaltungskosten nachdenken, was sie sich noch leisten können. Bei Erdbeeren und beim Spargel sei dies schon deutlich geworden. Einen solchen Einbruch kann er beim Federweißen nicht ausschließen, schaut aber gelassen nach vorne.

Er merkt die gestiegenen Kosten natürlich auch selbst. „Flaschen und Kartons sind viel teurer geworden“, sagt er. Jeder der vier Vollernter braucht pro Arbeitstag 250 Liter Diesel. Meierer muss auch ihren Betrieb teurer machen. „Jeder gefahrene Meter im Weinberg kostet 14,5 statt 13,5 Cent“, erzählt er. Trotzdem sei der maschinelle Betrieb vergleichsweise viel billiger als die Lese per Hand. „Zwei Drittel der Flächen an der Mosel können auch mit Vollerntern gelesen werden“, sagt Meierer. Auf diesem Feld ist er auch längst nicht mehr allein. „Etwa 700 Vollernter sind im Herbst in der Weinbauregion unterwegs“, sagt er.

Matthias Reinert steuert einen der vier Vollernter durch die Rebzeilen und kippt anschließend die Trauben in den Erntewagen. Foto: TV/Clemens Beckmann

Günter Meirer aus Osann-Monzel hat die ersten Trauben für Federweißen gelesen. Foto: TV/Clemens Beckmann

Günter Meirer aus Osann-Monzel hat die ersten Trauben für Federweißen gelesen. Foto: TV/Clemens Beckmann