Kirche : Kirche in neuem Glanz

1309 wurde die „Marien- Kapelle“ in Minderlittgen erstmals erwähnt. 1779 erhielt der alte Turm für die damals 195 Einwohner ein neues Kirchenschiff mit einem Hochaltar. In ihm steht bis heute die barocke Statue der Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind. Sie ist mit dem Märtyrer Simon und Judas Thaddeus die Kirchenpatrone, deren Fest am letzten Sonntag im Oktober gefeiert wird. Nach den wertvollen Kreuzwegstationen, die nach einer Renovierung 1974 nicht mehr auffindbar waren, schuf der Künstler Baptist Lenz aus Oberkail 1990 den jetzigen bronzenen Kreuzweg. Die Filialkirche gehört zur Pfarrei Hupperath und seit 2001 zur Pfarreiengemeinschaft Landscheid. Seit 2000 kümmert sich der Kirchenbauverein Minderlittgen um „seine“ Filialkirche. Sämtliche Renovierungs- und Erneuerungsmaßnahmen (Neugestaltung des Altarraums, Restaurierung der Orgel, Erneuerung der Heizungsanlage, Erneuerung des Eingangsbereiches-Innen u.v.m.) hat der Verein in den mehr als 20 Jahren seines Bestehens handwerklich und finanziell unterstützt.