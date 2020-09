Gastronomie : Noch immer schmeckt der Fisch an der Mosel

Zeltingen-Rachtig Die Bude am Ufer in Zeltingen-Rachtig verschwindet – aber nur vom alten Standort. Der Imbiss zieht um und bleibt geöffnet, die Betreiberin ist zufrieden mit der Resonanz.

Dass erstmals über so einen langen Zeitraum eine Fischbude an der Mosel betrieben wird, kam damals durch die Corona-Krise zustande. Angelika Wilken, Inhaberin des Imbisses, war sonst zur Zeltinger Kirmes im Moselort. Aber da viele Veranstaltungen durch die Krise ausfielen und die Schausteller neue Betätigungsfelder suchten, kam die Zusammenarbeit mit der Gemeinde zustande. Ortsbürgermeisterin Bianca Waters ging damals auf eine Anfrage von Wilken ein und bot ihr den Platz am Moselufer an. Neben der Fischbude fand dort auch ein Weinstand Platz, an dem Weine aus Zeltingen-Rachtig verkauft wurden.

„Die anfängliche Aufregung wegen der Fischbude hat sich inzwischen gelegt“, sagt Waters. Tatsächlich wurde die Bude nicht nur von Touristen besucht, die etwa auf einer Radtour einen kleinen Snack am Moselufer einnehmen wollten. „Ich hatte viele Rückmeldungen von Bürgern aus Wittlich, von der Mosel und aus dem Hunsrück, die die Fischbude gerne besucht haben“, sagt Waters. Offenbar bestehe auch in der Region eine große Nachfrage nach einer Fischbude. So habe sich eine Marktlücke geschlossen. Auch die am Weinstand beteiligten Winzer seien zufrieden, so die Ortsbürgermeisterin. Denn so hätten sie die Möglichkeit, auch vorbeifahrenden oder vorbeiwandernden Touristen ihre Weine anzubieten. Deshalb soll die Fischbude vorerst in Zeltingen-Rachtig bleiben, wenn auch an einer anderen Stelle. „Wir hatten damals den 3. Oktober als letzten Öffnungstag am Ort mit den Gastronomen ausgehandelt und daran halten wir uns auch“, versichert Waters. Da die Nachfrage offenbar auch aus der Region hoch sei und die Fischbude beliebt geworden sei, soll nun weiterhin Fisch in Zeltingen-Rachtig angeboten werden. Dabei soll es auch bei den Öffnungszeiten von 11 bis 19 Uhr bleiben. Diese wurden damals auch auf Bitten der Gastronomen von ursprünglich 11 bis 20 auf 11 bis 19 Uhr geändert. Inhaberin Wilken freut sich über die weitere Zusammenarbeit. „Ich bin positiv überrascht, wie gut die Fischbude angekommen ist. Hier kommen neben den Urlaubern viele Einheimische hin.“ Seit der Eröffnung im Juli sei jeden Tag viel Betrieb gewesen, besonders am Wochenende.