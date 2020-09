Freizeit : Schwimmen unter erschwerten Bedingungen

Unbeschwerter Badespaß oder Sprünge ins kühle Nass wie in früherern Jahren, das gab es in diesem Sommer in den Freibädern der Region nicht. Die hohen Auflagen hielten viele Menschen von einem Besuch ab. Foto: klaus kimmling (kik), Klaus Kimmling

Bernkastel-Wittlich Die Freibadsaison 2020 endet bald. Das Coronavirus machte sie zu einer besonderen Herausforderung, mit der so wohl niemand gerechnet hatte. Der TV hat bei den Freibädern der Region nachgefragt, wie sie die Saison bewältigt haben und zieht Bilanz.

Es war eine Freibadsaison wie keine andere. Nicht nur der Start war holprig. Auch scheint vielen Badegästen durch die hohen Auflagen die Lustr am Schwimmen vergangen zu sein.

Verkürzte Saison: Schon die Eröffnung der Freibäder konnte nicht wie geplant stattfinden. Alle befragten Schwimmbäder (Wittlich, Bernkastel-Kues, Kröv, Morbach, Manderscheid) gaben an, der Saisonstart habe zwei bis drei Wochen später als üblich stattgefunden, statt Mitte Mai konnten Besucher erst im Juni ins kühle Nass. Das Saisonende hingegen wurde nicht verschoben, Anfang bis Mitte September (Morbach: 5. September, Manderscheid: 6. September, Wittlich, Bernkastel-Kues und Kröv: 13. September) schließen die Freibäder der Region wieder ihre Pforten, genau wie in den vergangenen Jahren auch.

Hygienemaßnahmen: Den für die Gäste am spürbarsten Effekt bilden die Hygienemaßnahmen. Die Schwimmbäder berichteten übereinstimmend von Duschen die geschlossen werden mussten, genauso wie Sprungtürme und Rutschen. Dazu kommt natürlich die Maskenpflicht in geschlossenen Gebäuden sowie abgetrennte Liegebereiche und limitierte Personenzahlen im Becken oder auf den Schwimmerbahnen. In allen Schwimmbädern muss zudem, ähnlich wie in Restaurants, eine Selbstauskunft ausgefüllt und abgegeben werden.

Gästebegrenzung: Ebenfalls eingeschränkt wurden die Besucherzahlen. In Morbach dürfen sich laut Ortsbürgermeister Andreas Hackethal lediglich 200 Gäste im Freibad aufhalten; und nur die Hälfte darf gleichzeitig schwimmen. In Manderscheid seien sogar nur 130 Gäste auf einmal möglich, so Carina Alt-Linden, Pressesprecherin der VG Wittlich-Land. Die anderen Freibäder berichteten immerhin von rund 400 Gästen. Bei einer normalen maximalen Besucherzahl von um die 1000 (Manderscheid, Morbach, Kröv, Bernkastel-Kues) bis 3000 (Wittlich) Gästen zeigt sich auch hier ein großes Problem für die Verantwortlichen.

Nachfrage: In Bernkastel-Kues und in Wittlich gab es gerade an den heißen Tagen eine größere Nachfrage als verfügbare Plätze. Da die Nachfrage an heißen Tagen im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben sei, habe man auch Gäste am Schwimmbadeingang abweisen müssen, so Patrick Schneider, Schwimmmeister des Mosel-Bads in Bernkastel-Kues. Laut Rainer Stöckicht, dem Pressesprecher der Stadt Wittlich, sei in Wittlich eine Online-Registrierung angeboten worden, mit dieser konnten „interessierte Badebesucher bereits im Vorfeld recherchieren, ob noch Plätze frei waren oder nicht und so gegebenenfalls eine vergebliche Anreise vermeiden“. In Manderscheid habe man ebenfalls mit einer App Plätze reservieren können, die Nachfrage sei aber definitiv gesunken, so Alt-Linden. Auch Jens Burch, stellvertretender Leiter der Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach sprach von einer geringeren Nachfrage im Freibad Kröver Reich. Andreas Hacke­thal sagte über das Freibad Morbach sogar, die Nachfrage sei „extrem gesunken!“.

Zeitblöcke: Morbach ist außerdem das einzige Freibad, das nicht mit einem sogenannten Blocksystem arbeitet. Hierbei konnten die Besucher das Freibad in zwei (Wittlich, Bernkastel-Kues, Kröv), beziehungsweise drei (Manderscheid) Zeitblöcken besuchen. Zwischen diesen Blöcken wurden die Bäder dann desinfiziert.

Besucherzahlen: All diese Maßnahmen führten natürlich zu einem Rückgang der Gesamtbesucher im Vergleich zum Vorjahr. Genaue Zahlen lagen nur in Manderscheid (8128 in 2020, 14 500 in 2019, Stand 31. August) und in Wittlich (18 868, etwa 60 Prozent weniger als im Vorjahr, Stand 30. August) vor. Es berichteten aber alle von deutlich gesunkenen Besucherzahlen in den Freibädern.