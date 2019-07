Tourismus : Das Aus für die Mosel-Card

Bernkastel-Kues/Trier Die geplante Gästekarte sollte im nächsten Jahr starten. Mit ihr hätten Übernachtungsgäste zahlreiche Einrichtungen ohne Extrakosten nutzen können. Doch aus dem Projekt wird nichts.

Es wäre eine runde Sache gewesen: Mit der MoselCard hätten Feriengäste, die in der Region Urlaub machen, sich beispielweise in Cochem in den Zug setzen, nach Trier fahren, dort etwa an einer Schiffsrundfahrt teilnehmen, Abstecher zur Porta Nigra und den Kaiserthermen machen und wieder zurückfahren können – ohne einen einzigen Euro zusätzlich zahlen zu müssen. Für die Touristen, die in Trier Urlaub machen, hätte es ähnliche Angebote gegeben. Die MoselCard sollte möglich machen, was in anderen Ferienregionen wie im Schwarzwald oder in Südtirol längst gang und gäbe ist. Die Karte hätten die Touristen für einen fixen Betrag in ihren jeweiligen Beherbergungsbetrieben erhalten. Mit im Paket wäre die Nutzung von Bussen der Verkehrsverbünde Region Trier (VRT) und Rhein-Mosel (VRM) gewesen. Doch daraus wird nichts.