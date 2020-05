Wegen der sehr wahrscheinlichen Absage der Säubrennerkirmes : Die große Kirmesfeier wird verschoben – Das sind die Pläne der Wittlicher 50-Jährigen

Info

Das Jahrgangstreffen der 50-Jährigen zur Säubrennerkirmes ist eine Wittlicher Tradition. Vier Tage lang, von Freitag bis Kirmesmontag, haben die Jubilare Programm – vom Treffen in der Gaststätte Daus über die Teilnahme am Festumzug am Samstag mit der Überraschung des Vorgängerjahrgangs vor der Treppe zu St. Markus, über den Gottesdienst am Sonntag bis zur Weinbergswanderung am Montag, dem Tag der Wittlicher.