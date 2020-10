Konzert : Klezmer Band spielt Funk und Polka

bild the kletzmer tunes mülheim 1810 Foto: Irina Maier

Mülheim (red) Der Kultur- und Föderkreis Mülheim präsentiert am Sonntag, 18. Oktober, um 17 Uhr die Gruppe „The Klezmer Tunes“ in der Grafschafter Festhalle in Mülheim.Das einzigartige Klangbild des Ensembles ist durch so unterschiedliche Einflüsse wie Jazz, Funk, Gypsy, Bossa Nova und Rock’n’Roll geprägt.

