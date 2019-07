Kolumne : Die heißeste Kirmes ever!

Ich will ja nichts sagen,

aber die Morbacher haben ja den Ruf, dass sie immer Glück haben mit dem Wetter. Egal, ob Weihnachtsmarkt, verkaufsoffener Sonntag oder Straßenfest: Eigentlich scheint bei denen immer die Sonne. Sonnenstube des Hunsrücks eben. Aber dieses Jahr übertreiben sie es. Muss es unbedingt bis zu 40 Grad heiß sein? Hätten zehn Grad weniger nicht auch gereicht? Meinem Hermann ist es ganz recht so. Dann hat er wenigstens eine Ausrede, wenn er ein paar Bierchen mehr trinkt. So nach dem Motto: „Es war so heiß, und ich hatte Durst.“ Also ob es bei ihm vom Wetter abhängt, wie viel er trinkt.