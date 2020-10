Streich oder Vandalismus? : Beschädigtes Kirchenfenster in Hoxel: Polizei sucht weiter Zeugen

Morbach-Hoxel Zum zweiten Mal haben Unbekannte einen Teil des ältesten Gebäudes im Ortsbezirk, der Kapelle, demoliert. Und das ist aus zwei Gründen besonders ärgerlich.

Die Hoxeler Kapelle stand in diesem Jahr unter einem schlechten Stern. Sie wird in diesem Jahr wie drei andere Kapellen auf dem Balkan – darunter versteht man die drei Ortsbezirke Hoxel, Morscheid-Riedenburg und Wolzburg – 250 Jahre alt. Das Jubiläum sollte auch gefeiert werden. Und dafür wurde das wohl älteste Gebäude in Hoxel auch ordentlich aufgepeppt. Zahlreiche Freiwillige sorgten für einen Neuanstrich des Gotteshauses. Die Fassade wurde gleich zweimal mit weißer Farbe versehen. Die Fensterumrandungen und der Sockel bekamen ebenfalls neue Farbe. Auch der nahegelegene Brunnen wurde restauriert.

So weit, so gut. Der Jubilar war herausgeputzt. Nur das Fest am Tag des Offenen Denkmals mit Wanderungen von einer Kapelle zur anderen, das fand nicht statt. Corona machte den Menschen im Ortsbezirk und in der Kirchengemeinde einen Strich durch die Rechnung.