Schule : Die IGS Salmtal stellt sich vor

Salmtal Zum Tag der offenen Tür für angehende Oberstufenschüler lädt die IGS Salmtal für Samstag, 7. Dezember, von 11 bis 14 Uhr ein. An diesem Vormittag können sich Schüler und Eltern über die an der IGS Salmtal angebotenen Schulfächer in der Oberstufe informieren, aber auch über die den Oberstufenschülern zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, die Lehrer und die Fachraumausstattung.

Der Tag gibt einen Einblick in die Besonderheiten der schulischen Struktur der IGS Salmtal auf dem Weg hin zum ­Abitur.