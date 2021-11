Immobilien : So teuer wie noch nie: Eigentumswohnungen im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Der Anteil der Neubauten von Eigentumswohnungen im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist hoch. Günstig sind diese Neubauten selten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bernkastel-Wittlich Die Immobilien- und Mietpreise steigen überall in der Region Trier rapide an. Nirgendwo ist die Veränderung bei Eigentumswohnungen aber so stark wie im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Warum gerade hier der Wohnungskauf teurer wird und immer weniger Niederländer Ferienwohnungen kaufen.