Glaube : Gottesdienst für Jung und Alt feiert Jubiläum

Mülheim (red) Seit zehn Jahren gibt es in der evangelischen Kirche Mülheim den „Gottesdienst für Jung und Alt“. Engagierte Christen haben sich zusammengefunden, um einen kreativen, modernen Gottesdienst für Menschen aus allen Generationen zu gestalten.

Die Jubiläumsfeier findet am Sonntag, 19. Mai, im Gemeindesaal in Mülheim statt. Los geht es um 10.30 Uhr mit dem Gottesdienst unter dem Motto „Steuerrad oder Reserverad für das Leben“ in der Mülheimer Kirche. Auf dem Programm stehen Sketche und Lieder mit Anni und Daniel Gräff.