Soziales : Frauengemeinschaft spendet an soziale Einrichtungen für Kinder

Wittlich (red) Die Kdf-Frauengemeinschaft Wittlich freut sich, dass es in diesem Jahr wieder möglich war, Spenden an örtliche soziale Einrichtungen für Kinder zu übergeben, trotz fehlender Veranstaltungen.

So erhielten der „Elternkreis behinderter Kinder“ in Wittlich und „Haus St. Anton“ in Plein jeweils 500 Euro. Die Vertreterinnen des Kfd-Leitungsteams Maria Spanier (Foto links) und Gerlinde Ley haben die Spende an Maria Klein (Foto Mitte), Vorsitzende des Elternkreises behinderter Kinder, übergeben. Foto: Marlies Günter