Wallscheid Die Kindertagesstätte in Wallscheid soll um zwei Gruppen erweitert werden. Der rund 300 Quadratmeter große Anbau soll Platz für neue Räume bieten.

Sechs Ortsgemeinden haben sich zusammengetan, damit in der Kita in ihrem gemeinsamen Einzugsgebiet genug Plätze zur Verfügung stehen. So sollen in der Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ in Wallscheid rund 30 neue Plätze in zwei Gruppen geplant werden. Für die Erweiterung der Kita wurde eine Zweckvereinbarung erstellt. Diese wurde in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates in Wallscheid einstimmig beschlossen. Im Einzugsgebiet der Kita liegen die Gemeinden Wallscheid, Dierfeld, Eckfeld, Laufeld, Oberöfflingen und Pantenburg.