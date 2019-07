Religion : Damit die Noten trocken bleiben

Wittlich-Bombogen An der Kirche in Bombogen waren einige Renovierungsarbeiten notwendig. Insgesamt wurden rund 290 000 Euro investiert. Ehrenamtliche haben mitgeholfen, wo es ging.

Ehrenamtliche und Profis haben in der sechsmonatigen Renovierungsphase in der Kirche in Bombogen viel geschafft. Sie wurde von außen angestrichen, Sandsteine wurden ausgewechselt, Fenster abgedichtet, die Elektrik auf den neuesten Stand gebracht, beim Brandschutz investiert.

Im Glockenturm, in dem sich im Laufe der Jahre einiges angesammelt hat, beispielsweise alte Kirchenbänke, wollen Mitglieder des Musikvereins in den kommenden Wochen räumen. Was nicht gleich ins Auge fällt, sind die Arbeiten am Hochaltar, er wurde von Holzwürmern befreit. Und es gibt eine neue, einheitliche Schließanlage.