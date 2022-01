Kirche : Vierzehnheilige heißt die neue Pfarrei im Hunsrück

Die Kirche St. Laurentius in Morscheid ist eine der 14 Kirchen in der frisch fusionierten Pfarrei. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach/Bischofsdhron/Morscheid In Morbach haben die Pfarreiengemeinschaften St. Anna in Morbach, St. Paulinus in Bischofsdhron und St. Laurentius in Morscheid fusioniert.