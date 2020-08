Kommunalpolitik : Nur Probleme und keine Lösungen

Große Frage: Wie geht es weiter mit dem Ausbau der Kita Mathi in Malborn? Am Donnerstag wird sich der Gemeinderat mit dem Thema beschäftigen. Foto: Christoph Strouvelle

Malborn Die Kita in Malborn muss nach drei Jahren erneut vergrößert werden. Der Gemeinderat fühlt sich beim Entscheidungsprozess allerdings allein gelassen.

Worum geht es? Die aktuell 1447 Einwohner zählende Gemeinde erlebt einen Kinderboom. 86 Kinder besuchen derzeit die Kita Mathi in Malborn, die für so viele Jungen und Mädchen nicht ausgelegt ist. Deshalb ist eine Gruppe bereits in die daneben liegende Steinkopfhalle ausgelagert worden. Doch die Betriebserlaubnis dort erlischt Ende 2021. Das bedeutet: Eine andere Lösung muss her.