Soziales : Die Krankheit Demenz verstehen

Morbach Auf Einladung der Beratungsstelle Schwerpunkt Demenz fand am Mittwoch, 11. September, in den Räumen des Marienhaus-Seniorenheims St. Anna in Morbach eine Veranstaltung zum Thema Demenz „Wertschätzender Umgang und Kommunikation“ statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken