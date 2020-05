Verkehr : Kreisstraße soll abgestuft werden

Salmtal/Klausen/Esch Die K 50 im Salmtal hat keine übergeordnete Bedeutung mehr. Das ist das Ergebnis einer Prüfung des LBM.

(red/will) Die Kreisstraße 50 soll zwischen der L 50 in Salmrohr bis zur K 51 in Esch abgestuft werden. Laut Landesbetrieb Mobilität hat die K 50 nicht die Verkehrsfunktion einer Kreisstraße. Zur Erschließung von Salmrohr dienten in erster Linie die Landesstraßen L 141 und L 50. Die beiden Landesstraßen würden auch den Durchgangsverkehr abwickeln. Der Verkehr auf der K 50 sei überwiegend Ziel- und Quellverkehr von, zu und aus dem Gewerbegebiet sowie zwischengemeindlicher Verkehr. Darüber hinaus gehe die K 50 in Esch in den Teil der K 50 über, der bereits mit der K 51 seit 2017 zur Umstufung anstehe. Das Thema stand auf der Tagesordnung der zurückliegenden Kreisausschusssitzung. Nun soll die Verwaltung mit den betroffenen Gemeinden Salmtal, Sehlem und Esch Verhandlungen über eine Abstufungsvereinbarung aufnehmen, was bei den Kommunen sicher nicht auf Wohlgefallen stoßen wird.