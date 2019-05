Natur : Die lebendigen Weinberge locken

Bernkastel-Witlich Biologische Vielfalt ist aktuell in aller Munde. Bereits seit sieben Jahren beschäftigt sich das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel innerhalb der Regionalinitiative intensiv mit diesem Thema.

Am 25. und 26. Mai bilden nun die „Tage der Lebendigen Moselweinberge“ zum vierten Mal einen Rahmen, die besondere Vielfalt von Flora und Fauna entlang der weinbaugeprägten Flussläufe zu entdecken. Im Weinanbaugebiet Mosel führen an zwei Tagen 21 Wanderungen, Exkursionen und Workshops hautnah in die Welt mediterraner Pflanzen und streng geschützter Tiere. Die offizielle Eröffnung findet am 25. Mai um 10 Uhr im Gemeindehaus Senheim statt.