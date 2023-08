Eindrücke vom Wochenende Gedämpfte Stimmung bei der Säubrennerkirmes nach tödlichem Vorfall

Wittlich · Die Säubrennerkirmes ist in diesem Jahr von einem schrecklichen Tötungsdelikt an einem 28-jährigen überschattet worden. Am Samstag startete das Programm erst am Abend. Die Besucher waren geschockt. Nach der Festnahme der mutmaßlichen Täter war Erleichterung zu spüren.

21.08.2023, 16:22 Uhr

Für den getöteten 28-Jährigen wurden Kerzen und Blumen niedergelegt. Foto: TV/Christina Bents

Von Christina Bents

„Es war eine gespenstische Stimmung am frühen Abend. Die Stände am Platz an der Lieser geschlossen, keine Saubratenausgabe und sehr still“, so beschreibt Kerstin Thul ihre Eindrücke, als sie gestern um kurz vor 18 Uhr auf die Wittlicher Säubrennerkirmes kam.