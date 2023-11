Kolumne Liss Feuer unterm Dach

Aber jetzt mal unter uns: Es ist ja nicht nur die Thalfanger Grundschule, in der viel zu tun ist. In Morscheid ist die Grundschule jetzt ja richtig chic, aber bis dahin hatten die Kinder viel auszuhalten. Ähnliches galt für die Realschule plus in Thalfang, bis die endlich mal saniert war. Und in der Morbacher IGS sind immer noch ein Haufen Fenster blind.