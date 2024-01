Kolumne Liss Stellplatz für Bobby-Car gesucht

Kurz: Das Leben soll einfacher werden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Leute in den Rathäusern wissen bald gar nicht mehr, was sie alles beachten müssen, wenn sie ihren Dörfern was Gutes tun wollen. Denn jede Behörde bringt jedes Jahr mindestens drei neue Vorschriften zu jedem möglichen Käse raus. Und jede einzelne Vorschrift muss beachtet werden, sonst gibt es Haue, so wie bei meinem Hermann, wenn er nicht auf mich hört.