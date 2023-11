Kolumne Mit Energie Zukunft gestalten?

Da kann ich doch nur mit dem Kopf schütteln. Also wenn ich unverhofft zu Geld komme – ja, ich hatte auch schon mal ein paar Richtige im Lotto – dann leiste ich mir etwas, was ich mir sonst nicht angeschafft hätte. Eine neue Wohnzimmerlampe zum Beispiel, oder eine neue Außenbeleuchtung am Haus. Doch die Morbacher nutzen nicht die Möglichkeit, mit etwas Besonderem mal wieder auf sich aufmerksam zu machen, sondern die wechseln an ihren Lampen nur die Glühbirnen aus und tun so, als wären das jetzt die Mega-Wunder-Lampen, die einen neuen guten Weg beleuchten. Hatten die früher nicht mal das Motto: Mit Energie Zukunft gestalten? Die Bürger beispielsweise beim Kauf von energiearmen Kühlschränken und ähnlichen Küchengeräten zu unterstützen wäre ein zu großer Aufwand, heißt es. Die Horather und die Gornhausener schaffen das ohne eigene Verwaltung. Vielleicht sollte man da mal fragen, wie man das macht?